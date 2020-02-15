Искусствовед, музыкант, писатель и философ Михаил Казиник убежден, что люди вообще "закодированы на абсолютную красоту". Так ли это? Многие посмотрят по сторонам, поварятся в соцсетях, послушают потоки новостей - и после этого, конечно же, решат, что Казиник - просто еще один идеалист, который жизни не знает. Что толку спорить с ними. Лучше послушать самого Казиника. Он говорит про Моцарта и Баха так, будто, если и не был знаком с ними лично, то как минимум вчера прилетел из их времен. И прихватил с собой из прошлого какие-то разгадки современной жизни. 20 февраля в Петербурге он выйдет на сцену БКЗ "Октябрьский", поделится тайнами гениев позапрошлых веков. Но кое-что заранее Казиник приоткрыл "РГ". Послушаем.

Чему будет посвящен ваш концерт?

Михаил Казиник: Да это не концерт в традиционном филармоническом варианте. Будет звучать великолепная музыка - Корелли, Иоганна Себастьяна Баха, Моцарта, Шумана, Брамса и других гениальных композиторов, - в исполнении прекрасных музыкантов. Я же расскажу о причудливом барокко, о "разумных" классиках и "безумных" романтиках. О том, как классицизм сложился под влиянием Просвещения, как после террора французской революции пришло время романтиков и эпохи Реставрации, когда люди уверовали: разум ошибается, чувство - никогда. Романтики выразили всю боль и скорбь своего времени. "Мир раскололся, и трещина прошла по сердцу поэта", - написал потом Гейне.

В чем же тогда они "безумцы"?

Михаил Казиник: В своем идеализме. Они перестали служить графам и князьям, лишили себя экономической поддержки, и оказались в очень тяжелом положении - средняя продолжительность жизни "романтика" в среднем на 15-17 лет короче, чем у "классика" (если, конечно, вывести за скобки Моцарта). С одной стороны, они бежали от пороков и мерзостей мира, а с другой - из своего искусственного убежища пытались защищать человечество, его право на любовь, на чувство.

А как в таком случае вы назовете наше сегодняшнее время?

Михаил Казиник: Я пессимистичен в этом смысле. Еще на пороге нового, XXI века я говорил, что существует два пути развития человечества. Первый - это Ренессанс, причем объединяющий народы, культуры, дающий возможность наслаждаться великим искусством. Ренессанс, который принес бы любовь друг к другу, осознание, что все мы жители одной маленькой планеты на окраине Млечного пути. Вдумайтесь: нас разместили далеко от метеоритных потоков, от сверхновых. Над нами не висят гигантские шары, которые могут в любой момент столкнуться, взорваться, разнести все вокруг. Нет, нас разместили в укромном месте. Как в квартире с окнами во двор - не на шумную трассу, где носятся фуры. Больше того, при этом - в каждом из нас, в строении наших тел заложены божественные пропорции: по 16 золотых сечений! То есть мы чудесным образом закодированы на абсолютную красоту. Но большая часть людей всю жизнь обходится без Баха, Мольера и Леонардо да Винчи - а зачем? Искусство и культура далеко не в приоритете.

Не кажутся вам странными такие исторические факты: вот, к примеру, Сталин был тиран, но при всей своей занятости двадцать один (21!) раз смотрел "Дни Турбиных" во МХАТе. Сейчас, куда ни повернись, весь мир - сплошные демократы - но заставь их побывать в театре или на концерте не по обязанности, не для политеса, не ради бомонда. Боюсь, уже не выйдет. Что за парадокс?

Михаил Казиник: Что касается вождя, то надо различать двух Сталинов. Одного - психически больного, и второго - того, который с юности был в окружении множества интеллектуальных людей, и после революции - таких, как Луначарский, Чичерин, мечтавших преобразовать Россию, сделать ее богаче, умнее, культурнее. В Кремле постоянно устраивались концерты классической музыки для членов Политбюро. Это так или иначе оказывало воспитательное воздействие на власть… А что касается современных высокопоставленных чиновников, то им почему-то не очевидна связь культуры и экономики. Чем дальше мы идем, тем очевиднее: от того, сколько посадочных мест на концертах симфонического оркестра, зависит развитие экономики региона. Те, кто этого не понимает, просто не знают историю. Ведь все уже было!

К примеру, когда возникла эпоха Возрождения? В самое мрачное время - по всей Европе горели костры инквизиции, сжигали ученых, мыслителей, красивых женщин. В какой-то момент стало ясно, что все созданное прежде человеком, включая античную культуру, - враждебно современности. Тогда Медичи собрали вокруг себя талантливых людей. Сейчас это называют синергией. Это когда один человек - "огненная душа" - влияет на окружающих. Но если их двое, трое и они сотрудничают - эффект воздействия в сто раз больше. Во Флоренции так и случилось. Только представьте себе - группа, собравшаяся в маленькой провинциальной Флоренции, поменяла парадигму времени. Началась эпоха Просвещения! Человек перестал быть рабом божьим. Он стал человеком. Могучим. Прекрасным. Пришла вера в разум. В способность человеческого мозга соединять структуру и красоту. Эпоха Возрождения спроецировала будущие столетия.

Вот и начало XXI века могло стать началом нового Ренессанса. Увы, этого не произошло. Массмедиа, усиленные интернетом, окончательно взяли все в свои руки. Влезли в мозг каждого, наполнили вирусами, ложью, агрессией, глупостью. И в результате вместо эпохи Возрождения пошла эпоха мракобесия.

Если вернуться к вопросу приоритетов, то, разумеется, сейчас все внимание PR-технологиям. Бах уступает квантам…

Михаил Казиник: Знаете, однажды, выступая в одном университете, я рассказывал про орган. Великое творение человечества, которому уже тысяча лет и которое совершенствуется до сих пор. Не просто огромный, с пятиэтажный дом, музыкальный инструмент, - аналог космоса, вселенной. И вдруг мне приходит записка: "Вот вы хвалите старинный орган, а ведь у современного синтезатора возможностей в миллион раз больше".

В ответ я рассказал про робота-женщину, которую создали японцы. Они проанализировали поступки, реакции, эмоции, слова, тембр голосов тысячи женщин, и в итоге возникла идеальная женщина, которая делает все, что мужчина пожелает, и к тому же вещает сладким голосом, что он самый умный и прекрасный. Робота пустили в продажу.

"И вот у вас есть выбор, - обратился я к залу, - эта сумасшедшая идеальная японская "женщина" или обычная, земная девушка, непостоянная, капризная, не обладающая и тысячной долей умений того идеала". В ответ зал зааплодировал. Чувствование, понимание тонких связей - это все-таки прерогатива не машины, а человека.

Но, может быть, этот выбор в пользу несовершенной, но живой женщины - дело времени. В свое время американский писатель Сидни Харрис написал, что реальная опасность не в машинах, которые научатся думать, как люди, а в людях, которые будут думать, как машины.

Михаил Казиник: Именно поэтому я до последних своих дней буду биться за культуру, за гармонию, за понимание скрытых знаков. Поэтому я замахнулся сейчас собрать в Петербурге зал на три с половиной тысячи мест. Нас надо спасать. А как? Только через культуру, поклонение свету.

Прежде всего должна измениться школа. Она должна учить прекрасному, учить риторике. Главное - вырастить не узкого физика, химика, математика, а гармоничного человека. Всегда обращаюсь к родителям: чтобы ваш ребенок жил полноценной жизнью, начинайте не с физики - начинайте с музыки. Конечно, знание физики ценно - не об этом речь. Мартин Лютер сказал: "Самое главное - слово и музыка". И он был прав.

Я уже второй год участвую в одной просветительской акции, которую проводят в разных города России. В большой концертный зал города привозят воспитанников детдомов, самые смелые выходят ко мне на сцену, я им показываю первые четыре ноты, а дальше они свободно импровизируют на рояле, при том, что в первый раз в своей жизни подошли к инструменту.

Даже если ребенок никогда больше не прикоснется к клавишам фортепиано, отсвет этого дня останется в нем на всю жизнь. Прикосновение к прекрасному рождает просветление в мозгах.