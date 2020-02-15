Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление британского МИД, которые прокомментировали слова Владимира Путина о приверженности традиционным терминам "мама и папа".
Политик уточнил, что не понимает пафоса британского высказывания, так как Россия никому не навязывает свою точку зрения.
"Хотят иметь "родителей 1 и 2" и детей без пола - их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", - написал Пушков у себя в Twitter.
Глава государства Владимир Путин заявил, что пока он является президентом, в России не будет "родителя номер один и родителя номер 2", а только "мама и папа".
В ответ МИД Великобритании заявили, что гордятся легализацией однополых браков в своей стране.
МИД Британии счёл нужным сделать заявление в ответ на слова Путина о приверженности традиционным терминам «мама и папа». Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола - их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 15, 2020