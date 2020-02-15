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15.02.2020 13:24
Рубрика: Власть

Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление британского МИД, которые прокомментировали слова Владимира Путина о приверженности традиционным терминам "мама и папа".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"

Политик уточнил, что не понимает пафоса британского высказывания, так как Россия никому не навязывает свою точку зрения.

"Хотят иметь "родителей 1 и 2" и детей без пола - их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", - написал Пушков у себя в Twitter.

Глава государства Владимир Путин заявил, что пока он является президентом, в России не будет "родителя номер один и родителя номер 2", а только "мама и папа".

В ответ МИД Великобритании заявили, что гордятся легализацией однополых браков в своей стране.

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