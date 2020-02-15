Новости

В Крыму накрыли крупную нарколабораторию 11:02
В Волгограде у ребенка в руках взорвался смартфон 10:56
Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для заключенных 10:48
Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства 10:42
МИД Украины отверг план по урегулированию в Донбассе 10:33
В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР 10:04
Полезный для кишечника напиток назвали средством против рака 09:50
Конькобежец Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 метров 09:40
В Минске прошел с аншлагом мюзикл по сюжетам Шагала 09:00
Российская спортсменка впервые в истории выиграла Кубок мира по хафпайпу 08:55
В Забайкалье за взятки арестован замминистра ЖКХ 08:50
МИД Китая назвал факты угрозы со стороны США 08:45
Панарин помог "Рейнджерс" обыграть свой бывший клуб 08:27
Глава OMV рассказал о строительстве "Северного потока-2" 07:50
Не менее 15 подростков погибли во время пожара в детдоме на Гаити 06:36
Бросивший детей в Шереметьево мужчина арестован 05:49
В Петербурге загорелось многоэтажное здание 05:30
США повысят пошлины на собираемые в Европе самолеты 04:45
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек 04:20
Венесуэла в три раза увеличила поставки нефти на Кубу 03:54
American Airlines решила не летать на Boeing 737 MAX до середины августа 03:03
В Египте коронавирус обнаружили у внешне здорового человека 02:31
Блумберг потратил полтора миллиона долларов на агитацию в соцсетях 02:00
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене 01:40
Правительство учредит премию за вклад в укрепление государственности 01:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 10:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР

Текст: Юлия Гарднер

В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая. Через автомобильный пункт пропуска Пограничный товар привезли 14 фур. Это первая значительная поставка овощей с момента ограничений, принятых КНР.

Как отметил зампред правительства края Константин Шестаков, восстановить массовые поставки овощей удалось благодаря совместной слаженной работе региона и соседней страны.

Около 100 приморцев пожаловались на завышение цен на овощи

- Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которое оказало большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года, - приводятся слова Шестакова на сайте правительства Приморья.

Помимо этого, регион ищет новых поставщиков овощей из других стран, добавил он.

Напомним, закрытие границы КНР в связи с распространением коронавируса спровоцировало дефицит огурцов, помидоров и перца в нескольких регионах Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Цены на эти овощи поползли вверх. Чтобы решить проблему, границу для фур открыли. Но на прошлой неделе поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом.

Справка "РГ"

Сообщить о завышенных ценах на овощи можно по номеру "горячей линии" минпромторга Приморья: 8 (914) 703-14-90, 8 (423) 273-14-90.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Глава OMV рассказал о строительстве "Северного потока-2"
США повысят тарифы на самолеты из ЕС
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных
Бросивший детей в Шереметьево мужчина арестован
В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин