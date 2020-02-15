В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР

В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая. Через автомобильный пункт пропуска Пограничный товар привезли 14 фур. Это первая значительная поставка овощей с момента ограничений, принятых КНР.

Как отметил зампред правительства края Константин Шестаков, восстановить массовые поставки овощей удалось благодаря совместной слаженной работе региона и соседней страны.

- Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которое оказало большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года, - приводятся слова Шестакова на сайте правительства Приморья.

Помимо этого, регион ищет новых поставщиков овощей из других стран, добавил он.

Напомним, закрытие границы КНР в связи с распространением коронавируса спровоцировало дефицит огурцов, помидоров и перца в нескольких регионах Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Цены на эти овощи поползли вверх. Чтобы решить проблему, границу для фур открыли. Но на прошлой неделе поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом.

Справка "РГ"

Сообщить о завышенных ценах на овощи можно по номеру "горячей линии" минпромторга Приморья: 8 (914) 703-14-90, 8 (423) 273-14-90.