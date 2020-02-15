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15.02.2020 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье за взятки арестован замминистра ЖКХ

Текст: Юлия Гарднер

Центральный районный суд Читы заключил под стражу первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, сообщает региональное СУ СК РФ.

Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми

По версии следствия, он, будучи главой администрации Читы в 2016 году, получил взятку в виде безвозмездных работ от местного предпринимателя. Тот благоустроил придомовую территорию частного дома чиновника на два миллиона рублей. Затем безвозмездно оказал другие имущественные услуги стоимостью пять миллионов. Взамен обвиянемый оказывал бизнесмену общее покровительство.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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