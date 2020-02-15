В Забайкалье за взятки арестован замминистра ЖКХ

Центральный районный суд Читы заключил под стражу первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, он, будучи главой администрации Читы в 2016 году, получил взятку в виде безвозмездных работ от местного предпринимателя. Тот благоустроил придомовую территорию частного дома чиновника на два миллиона рублей. Затем безвозмездно оказал другие имущественные услуги стоимостью пять миллионов. Взамен обвиянемый оказывал бизнесмену общее покровительство.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.