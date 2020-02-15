В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

При виде приближающихся российских пограничников, украинские рыбаки не стали реагировать на законные требования остановиться, а вместо этого попытались скрыться. Когда же пограничный катер остановил маломерное судно, на его борту оказалось четверо украинцев без каких либо удостоверений личности и документов, разрешающих вылов. Зато на борту находилось почти 300 рыб камбалы-калкан и ставные сети. Украинские браконьеры вместе с судном доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

В мае 2018 года у западной оконечности Крыма, вблизи мыса Тарханкут было задержано украинское рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с браконьерским уловом. Более 10 километров сетей, установленных браконьерами, стали причиной гибели 46 дельфинов, десятков камбал и нескольких черноморских акул. Еще большее количество обитателей моря пограничникам удалось спасти. Ущерб только от одного этого лова эксперты оценили в 440 тысяч рублей. По данным экологов, браконьеры стали главной причиной массовой гибели дельфинов в Черном и Азовском морях.