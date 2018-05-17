В Крыму подсчитали ущерб от браконьеров украинского судна

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым оценило размер экологического ущерба, нанесенного Черному морю рыбаками задержанного в начале мая у мыса Тарханкут украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041".

Как сообщили в пресс-службе погрануправления, по предварительной оценке, ущерб оценили в сумму более 440 тысяч рублей. За этими цифрами - гибель 46 особей дельфинов, 17 камбал и двух акул, запутавшихся в сетях браконьеров. После задержания рыбаков пограничники извлекли из воды более девяти километров ставных сетей, из которых удалось вызволить и отпустить в море 161 камбалу-калкана, три акулы-катран и четыре травяных краба.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России уточнили, что скорее всего экосистеме Черного моря нанесен гораздо больший ущерб. Ведь во время следствия установлено, что в исключительной экономической зоне Украины командой "ЯМК-0041" были расставлены еще около 20 километров сетей.

- Можно только предположить каковы масштабы урона, причиненного морской фауне, и сколько особей водных биоресурсов, в том числе особо охраняемых и краснокнижных, погибли от орудий незаконной добычи, - отметили в ПУ ФСБ.

Напомним, в отношении капитана судна гражданина Украины Виктора Новицкого по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы за подобные преступления.