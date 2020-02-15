США повысят тарифы на самолеты из ЕС

По оценке экспертов, этим шагом Вашингтон усиливает давление на Брюссель в ходе почти 16-летнего трансатлантического спора по поводу субсидий для самолетов. Крупнейший европейский авиапроизводитель Airbus заявил, что действия США нанесут удар по американским авиакомпаниям, которые уже столкнулись с нехваткой самолетов, и усложнят усилия по достижению договорного урегулирования с Европейским союзом в давнем торговом споре.

Со своей стороны торговое представительство США (USTR) отметило, что оно по-прежнему открыто для достижения договора с ЕС по этому вопросу, но может пересмотреть свои действия, если Брюссель введет собственные тарифы в связи с двумя спорами по вопросу выделения субсидий.

"Решение USTR игнорирует многие заявления, сделанные американскими авиакомпаниями, подчеркивая тот факт, что они и американские пассажиры, в конечном счете, должны платить эти тарифы", - выступил с немедленным комментарием Airbus. В компании дали понять, что продолжат переговоры с американскими покупателями о "смягчении влияния тарифов, насколько это возможно", и выразили надежду, что USTR изменит свою позицию, особенно с учетом угрозы применения тарифов ЕС на импорт американских товаров.

Как отмечают аналитики, вопрос увеличения тарифов на европейские самолеты активизировался после того, как президент США Дональд Трамп решил ориентироваться на реструктуризацию торговых отношений между США и ЕС на сумму более одного триллиона долларов. Это вызвало угрозу еще одной крупной торговой войны, развязываемой Белым домом на фоне замедления роста глобальной экономики.

В декабре USTR объявило о том, что может повысить тарифные ставки до 100% и ввести дополнительные пошлины на продукты из ЕС. Это заявление было озвучено после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение, что субсидии ЕС, выделяемые Airbus, "продолжают наносить ущерб аэрокосмической отрасли США".

В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, USTR также сообщило о том, что внесет незначительные изменения в 25-процентные тарифы, налагаемые на сыр, вино и другие продукты, поставляемые из ЕС, а также исключит чернослив из этого списка. В США не подняли тарифные ставки на этот продукт, как предполагали в октябре. В американской организации по продаже вина и спиртных напитков (WSWA) заявили, что по-прежнему решительно выступают против тарифов на вино и спиртные напитки европейского производства, и призвали торговых представителей США и ЕС договориться о прекращении торгового спора, который приводит к снижению доходов.

Исследование, проведенное по заказу группы, показало, что 25-процентные тарифы, введенные в октябре, могут привести к потере почти 36 тысяч рабочих мест в американской индустрии алкогольных напитков. Со своей стороны "Совет Соединенных Штатов Америки по дистиллированным спиртным напиткам" заявил, что тарифы на алкогольные напитки по принципу "один за другим" наносят ущерб компаниям и потребителям по обе стороны Атлантики.

Новые данные правительства США показали, что экспорт спиртовой промышленности США в ЕС упал на 27% в 2019 году по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, а мировой экспорт американского виски сократился на 16% за тот же период.