Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации

Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.

Ранее в субботу IBU объявил о дисквалификации Устюгова на два года и лишении спортсмена золотой медали Олимпиады в Сочи в эстафете. Кроме того из-за этого лишится медали вся эстафетная команда.

Сам Устюгов назвал принятое решение беспределом.

"Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел, - сказал Устюгов ТАСС. - Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова".

Сам спортсмен заявил, что не было никаких новых аргументов и он пойдет до конца, чтобы доказать свою невиновность.

"Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой", - сказал спортсмен.