В Египте коронавирус обнаружили у внешне здорового человека

В Египте коронавирус COVID-2019 был выявлен у иностранца, который является носителем инфекции, но при этом чувствует себя хорошо.

"У всех прибывающих в нашу страну берутся анализы. Один результат был негативным. Мы провели еще две проверки - и он оказался позитивным. Что интересно, у 40-летнего гражданина Китая не было никаких симптомов болезни", - заявила Хала Заед, министр здравоохранения Египта. Ее цитирует РИА Новости.

Теперь за иностранцем две недели будут наблюдать врачи. Также устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал. Египет стал первым государством в Африке, где обнаружен коронавирус COVID-2019.