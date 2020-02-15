Венесуэла в три раза увеличила поставки нефти на Кубу

Венесуэльская компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) с начала февраля увеличила объем поставок нефти на Кубу, которая столкнулась с нехваткой топлива из-за санкций США. По данным агентства Reuters, в сутки Остров свободы получает 173 тысячи баррелей черного золота, что в три раза больше показателей января.

Как ранее писала "Российская газета", месяц назад власти Кубы объявили о переходе к системе нормированного потребления газа. Из-за американских санкций, введенных Вашингтоном в ноябре прошлого года, с кубинскими компаниями отказались сотрудничать многие поставщики - как нефти, так и газа.

На Острове свободы начались перебои с поставками бензина. На тех автозаправочных станциях Гаваны, где во время дефицита есть бензин, выстраиваются длинные очереди.