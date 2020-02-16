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16.02.2020 07:45
Рубрика: В мире

Глава МИД Японии рассказал о смене фазы в переговорах с Россией

Текст: Александр Ленин (Токио)
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал о позитивных сдвигах в переговорах с Россией по вопросу заключения мирного договора. "Я конкретно рассказал (российской стороне - прим. "РГ") о мерах для продвижения (переговоров - прим. "РГ")", - заявил журналистам Мотэги по итогам общения со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, двусторонний диалог по заключению мирного договора с Москвой на взаимоприемлемых условиях продолжается. "Фаза (переговоров - прим. "РГ") меняется", - подытожил японский министр, которого цитирует агентство Kyodo.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить диалог по заключению мирного договора между странами на основе Совместной декларации 1956 года.

В настоящее время официальный Токио прорабатывает возможность поездки Синдзо Абэ в Москву в мае для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

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