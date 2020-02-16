Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным армии Израиля это было сделано в ответ на запуск ракет.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала, пишет РИА Новости.

Напомним, в пятницу Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии. По данным гостелеканала Ikhbariya, Дамаск атаковали самолеты, которые заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот.