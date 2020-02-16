К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 12:05 мск 18 февраля.

Грузовик должен доставить на орбиту около 3,6 тонны груза. Это продукты (свежие овощи, фрукты, сыры), предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований, пишет ТАСС, ссылаясь на сайт НАСА.

Напомним, ранее запуск Antares был намечен на девятое февраля, однако из-за нештатных показаний наземного оборудования он был отменен за несколько минут до старта. Затем запуск еще трижды откладывали.