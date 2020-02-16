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16.02.2020 02:45
Рубрика: Общество

К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Фото: NASA via AP Фото: NASA via AP
Фото: NASA via AP

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 12:05 мск 18 февраля.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Грузовик должен доставить на орбиту около 3,6 тонны груза. Это продукты (свежие овощи, фрукты, сыры), предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований, пишет ТАСС, ссылаясь на сайт НАСА.

Напомним, ранее запуск Antares был намечен на девятое февраля, однако из-за нештатных показаний наземного оборудования он был отменен за несколько минут до старта. Затем запуск еще трижды откладывали.

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