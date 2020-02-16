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16.02.2020 19:26
Рубрика: Спорт

Логинов объяснил, почему не выиграл гонку преследования на ЧМ

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира

Биатлонист Александр Логинов прокомментировал итоги гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце. В ней россиянин стал третьим, пропустив впереди себя француза Эмильена Жаклена и норвежца Йоханнеса Бе.

По словам Логинова, все шло по плану до 18-го выстрела. "В любом случае, я очень рад сегодняшней "бронзе". Это уже моя вторая медаль здесь. Надеюсь, моя форма будет не ухудшаться, а держаться", - сказал Александр.

Также Логинов отметил, что он хочет как можно быстрее вернуться домой к семье.

"Вчерашняя победа меня никак не изменила. Она еще на один день приблизила меня к дому. Все мои мысли о чемпионате мира, а потом - о семье и доме", - подытожил россиянин.

Напомним, что в субботу Логинов стал победителем спринта.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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