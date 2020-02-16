Лукашенко проверил готовность трасс к чемпионату Европы по биатлону

Встав на лыжи, опробовал трассу в республиканском центре по зимним видам спорта "Раубичи" - в двадцати километрах от белорусской столицы - Александр Лукашенко. Повод, уточняет 16 февраля его пресс-служба, - проверка на готовность местной инфраструктуры к предстоящему чемпионату Европы по биатлону с 26 февраля по 1 марта. Как уже сообщалось, он перенесен в этом году из Отепя (Эстония) в Беларусь.

Президент напомнил, что даже в северных странах в этом году недостаточно снега, и международный союз биатлонистов обратился с просьбой, чтобы провести в РБ не только чемпионат Европы, но и этап Кубка IBU.

Конечно, признался Лукашенко, он очень переживает за подготовку трассы и решил свою тренировку перенести сюда, чтобы убедиться в подготовке спортивного комплекса к предстоящим соревнованиям. "Если учитывать нынешние погодные условия (говорят, это не аномалия, а нестандартные, атипичные условия), то надо отдать должное тем, кто сумел, как в народе говорят, подцелиться, когда был небольшой минус, и заготовить горы снега, выложить трассу", - сказал он.

Беларусь, пояснил президент, получит и материальную выгоду от проведения февральского чемпионата. В финансовом отношении, по мнению Лукашенко, окупится "практически все, и с большой прибылью", добавив, правда, что для него главное даже не финансовый аспект. "Главное - заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в "Раубичи" этап Кубка мира - уже ведущих, самых топовых спортсменов", - отметил глава государства.

Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе под Минском пройдет и этап Кубка IBU с 4 по 7 марта. Правда, программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день, уточняют местные обозреватели.