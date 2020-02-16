Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на чемпионате мира

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира. Ранее успех российского спортсмена раскритиковали другие звезды биатлона.

Победа Логинова вызвала негативную реакцию. Братья Тарьей и Йоханнес Бе, Мартен Фуркад и, конечно же, главный ненавистник России Себастьян Самуэльссон с разной степенью критики обрушились на россиянина. Но нашелся и тот, кто призвал уважать его победу.

Норвежец Ветле Шостад Кристиансен в интервью изданию Aftenposten высказался о триумфе своего давнего соперника. "Мы одного года рождения и когда мы раньше выступали, то он больше побеждал, а я был вторым, - сказал Кристиансен. - У него в прошлом была дисквалификация за употребление ЭПО, но сейчас мы все находимся в равных условиях. И мы должны уважать правила. Сегодня Логинов был сильнее нас и нам нужно это признать".