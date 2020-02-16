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16.02.2020 03:35
Рубрика: Власть

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ничего позитивного ни Европе, ни России. По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Эммануэль Макрон заявил о том, что "недоверие к России стало своеобразной стратегией Запада". Но введенные против Москвы санкции, признал французский лидер, не принесли ничего позитивного. Европе нужно установить с Россией стратегический диалог. Макрон убежден: "Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать".

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