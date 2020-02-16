СК начал проверку после смерти девушки на конкурсе по поеданию пирожных

Следователи начали проверку по факту смерти молодой девушки в одном из баров в центре столицы. Об этом рассказала официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 23-летняя москвичка умерла в ночь на воскресенье в баре во время конкурса по поеданию пирожных. Судя по опубликованным в Сети видео, в конкурсе участвовали три человека - им нужно было на скорость съесть по три пирожных.

Погибшая попыталась съесть все пирожные разом. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. При этом источники ТАСС в правоохранительных органах отмечают, что признаков асфиксии у погибшей девушки не обнаружено. По одной из версий, у нее остановилось сердце.