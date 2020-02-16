Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве против мужчины, который напал на людей в храме Святителя Николая в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство") и статьей 116 УК РФ ("Побои")", - сказала она.

Инцидент произошел утром 16 февраля. В храм на Бакунинской улице зашел мужчина и ранил ножом двух помощников настоятеля. По предварительным данным, подозреваемый был в неадекватном состоянии. В столицу он приехал из Липецкой области.