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16.02.2020 08:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Причиной убийства в Калининграде могла стать личная неприязнь

Текст: Алексей Михайлов (Калининградская область)

Мотивом двойного убийства в Калининграде могла стать личная неприязнь. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

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Напомним, 63-летний мужчина в Калининграде около 19 часов на улице профессора Баранова расстрелял из охотничьего карабина семейную пару и ранил их 13-летнего сына. Мужчина и женщина от полученных ранений скончались на месте, подросток госпитализирован.

После этого стрелок попытался свести счеты с жизнью. Он выстрелил из карабина себе в грудь и позже от полученного ранения скончался в больнице.

На месте преступления работает следственная группа и следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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