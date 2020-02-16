Причиной убийства в Калининграде могла стать личная неприязнь

Мотивом двойного убийства в Калининграде могла стать личная неприязнь. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

Напомним, 63-летний мужчина в Калининграде около 19 часов на улице профессора Баранова расстрелял из охотничьего карабина семейную пару и ранил их 13-летнего сына. Мужчина и женщина от полученных ранений скончались на месте, подросток госпитализирован.

После этого стрелок попытался свести счеты с жизнью. Он выстрелил из карабина себе в грудь и позже от полученного ранения скончался в больнице.

На месте преступления работает следственная группа и следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. Расследование уголовного дела продолжается.