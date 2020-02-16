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16.02.2020 10:58
Рубрика: В мире

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)

Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

"От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля с.г.", - говорится на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

Сотрудники посольства на регулярной основе отслеживают развитие ситуации на корабле, поддерживают контакт с МИД и минздравом Японии. "В ежедневном режиме поддерживаем индивидуальный контакт с каждым нашим соотечественником на лайнере", - добавили дипломаты.

Фото: REUTERS/Hiroto Sekiguchi
Россиян нет среди заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess

По информации загранпредставительства, японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. "Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения установленного японскими властями срока карантинного режима", - говорится в сообщении посольства.

Накануне стало известно о 70 новых пассажирах круизного лайнера, чьи пробы на коронавирус оказались положительными. Таким образом, общее число инфицированных на судне составило 355 человек. На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован.

Добавим, что некоторые страны приступили к подготовке эвакуации своих граждан с корабля Diamond Princess до окончания карантина. Так, США 17 февраля доставят на родину всех пассажиров и членов экипажа с американскими паспортами. Чартерные рейсы вечером 16 февраля прибудут для этого на японскую территорию.

Канада также активно изучает вопрос возвращения своих граждан в страну. По всей видимости, Оттава в ближайшее время предоставит спецборт для соотечественников с Diamond Princess.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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