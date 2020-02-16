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16.02.2020 05:33
Рубрика: В мире

В Японии еще 70 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии еще семьдесят человек заразились коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама к югу от Токио.

Фото: HECTOR RETAMAL / AFP
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Таким образом, общее число инфицированных на судне составило 355 человек, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. О гражданстве вновь заболевших пока не сообщается.

Туристическое судно Diamond Princess заблокировано в японском порту Йокогама. Местные власти обещают снять карантин 19 февраля. Однако на корабле практически каждый день появляются все новые заболевшие.

Накануне японское правительство разрешило доставить на берег наиболее возрастных пассажиров, которые имеют проблемы со здоровьем. Первые одиннадцать человек уехали в расположенную рядом со столичным мегаполисом префектуру Сайтама.

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Кроме того, в настоящее время идет подготовка к эвакуации всех американских граждан с круизного лайнера Diamond Princess до окончания карантина. США направят на японские острова специальные чартеры, которые, как ожидается, 17 февраля заберут туристов и членов экипажа судна с американскими паспортами. В общей сложности это около 400 человек.

Самолеты вылетят из международного аэропорта Ханэда в направлении американских военно-воздушных баз в Калифорнии и Техасе. На родине граждан США ждет двухнедельный карантин.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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