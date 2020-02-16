С каким пробегом автомобиль лучше вообще не покупать

Подбирая себе подержанный автомобиль, мы смотрим прежде всего на дату выпуска и пробег на одометре. Справедливо считается, что эти факторы позволяют оценить техническое состояние машины. Однако даже если пробег "честный", следует обратить внимание на ряд моментов. Давайте разберемся - каких именно.

Важно сочетание пробега и возраста

Пробег в чистом виде в наши дни не является абсолютным критерием и стимулом к покупке. Фактически вас должны предостеречь как слишком большой, так и подозрительно маленький километраж. К примеру, если вы покупаете Renault Logan и видите на одометре 10 тыс. км пробега после трех лет эксплуатации машины, есть повод задуматься.

Как вариант, пробег может быть "отмотан" или машина долгие месяцы, а может и все пару лет стояла без движения. Последнему обстоятельству, к слову, не следует особенно радоваться, поскольку при длительном простое различные фракции моторного масла могут выпасть в осадок, сальники, освобожденные от защиты масла, пересыхают и теряют эластичность.

Топливо в бензобаке также с годами может подвергаться распаду присадок и окислению, а аккумулятор в состоянии покоя имеет свойство разряжаться и сокращать свой ресурс. Если же машина простаивала на улице, потерять свои свойства из-за прямых лучей солнца могут также шины. Отсюда логичный вывод. Если вы покупаете, к примеру, "трехлетку" - подбирайте автомобиль с пробегом порядка 50 тыс. - 60 тыс. км. Ведь, как известно, среднестатистический водитель проезжает в год от 15 тыс до 20 тыс. км.

Как скручивается пробег

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Примеров, когда вам хотят продать автомобиль со скрученным пробегом, к сожалению, очень и очень много. "Умельцы" навострились "отматывать" назад механические спидометры отечественных транспортных средств.

Для этого демонтируется панель приборов, разбирается механизм подсчета километров, производится установка цифрового поля на необходимое значение, после чего деталь со скрученным пробегом устанавливается обратно в щиток приборов. В бюджетных иномарках снимается "приборка", борткомпьютер подключается к ноутбуку, на который установлено соответствующее программное обеспечение, или специальному прибору - программатору.

Электронные счетчики дорогих машин скрутить еще легче, нужен лишь специальный прибор для выполнения отмотки назад электронного счетчика.

Как выявить скрученный пробег при электронной "приборке"

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Знайте, что при скрученном пробеге у автомобилей с электронной "приборкой" мошенников можно поймать за руку. Дело в том, что ряд датчиков (в частности устройств, которые устанавливаются на вале коробки передач или непосредственно на колесе транспортного средства) и другие элементы, завязанные на борткомпьютер, могут рассказать о настоящем пробеге после подключения к диагностическим устройствам на сервисной станции.

По мнению экспертов, наиболее сложно скрутить километраж на современных моделях BMW, где предусмотрено с десяток точек резервного хранения информации о пробеге. Даже если мошенники прошлись по всем узлам и подчистили информацию, определить подвох можно, просмотрев события, зафиксированные борткомпьютером. Как вариант, сервисмены могут считать информацию об ошибке системы на 100 тыс. км при фальшивых 50 тыс. километрах на одометре. Кроме того, факт регламентных работ при определенном пробеге (ТО) должен быть зафиксирован в сервисной книжке автомобиля.

Какие признаки выдают высокий пробег

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Реальные пробег автомобиля вполне можно определить по состоянию кузова и салона. Возраст и эксплуатацию на износ (например, при работе машины в такси) выдают прежде всего состояние лакокрасочного покрытия фронтальной части автомобиля (чем больше здесь сколов и вмятин, тем сильнее должны быть ваши подозрения), износ тормозных дисков, затертое лобовое стекло, замызганный брелок и люфт водительской двери.

В салоне нужно смотреть в первую очередь на состояние обода рулевого колеса, паза, из которого подается ремень безопасности, состояние тканевой части самих ремней, рукоятки рычага коробки передач и накладок педалей. Хотя в теории в ходе предпродажной подготовки эти элементы могут быть мастерски обновлены. Поэтому ищем также и менее очевидные признаки перепробега. У новеньких машин навряд ли будут продавлены сиденья, поцарапаны подлокотники, протерта площадка у педального узла, изношены тканевые вставки на дверях около ручек, потерты подрулевые переключатели и надписи на управляющих кнопках и прежде всего, шайбе регулировки громкости магнитолы.

Как избежать проблем при покупке машины с пробегом

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При покупке автомобиля с пробегом следует придерживаться нескольких правил. Прежде всего, не нужно выбирать автомобиль, ориентируясь только на указанный пробег и только на внешний вид - и то и другое может быть "доведено до ума" продавцами.

Не рассматривайте самые дешевые и самые дорогие предложения. Изучите личность хозяина или хозяев, если покупаете автомобиль у частника. Личная беседа с ним многое прояснит о состоянии машины. Наконец, через ряд порталов и сервисов (многие из них платные) можно узнать, какой пробег указывался у автомобиля в предыдущих объявлениях.