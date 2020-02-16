СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

В Багдаде в ночь на воскресенье ракеты упали в районе посольства США. Информацию об этом распространил телеканал Al-Arabiya, не приведя подробностей инцидента.

Агентство France-Presse, ссылаясь на американский военный источник сообщает, что на территории посольства прозвучали предупреждающие сирены. О том, сколько ракет было выпущено и какие цели они поразили - неизвестно, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце января несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде. Тогда на территорию комплекса упали три снаряда, один из которых попал в столовую.