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16.02.2020 08:31
Рубрика: Спорт

Василевский вошел в историю НХЛ и помог своему клубу обновить рекорд

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству матчей подряд без поражений в основное время. Нападающий Никита Кучеров продлил свою результативную серию до 13 матчей.
Фото: AP Photo/Tom Gannam Фото: AP Photo/Tom Gannam
Фото: AP Photo/Tom Gannam

В регулярном чемпионате НХЛ "Тампа-Бэй" дома принимала "Филадельфию". В стартовые 20 минут встречи хозяева сумели отличиться дважды. На 4-й минуте Алекс Киллорн с передачи российского защитника Михаила Сергачева открыл счет, а на 15-й Седрик Пакетт сделал счет 2:0.

Фото: Reuters
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Во второй 20-минутке Картер Верхэге забросил третью шайбу в ворота гостей. Российский защитник "летчиков" Иван Проворов сократил отставание в счете. После гола Брейден Пойнт с передачи Никиты Кучерова исход матча сомнения практически не вызывал, однако "Филадельфия" стараниями Джеймса ван Римсдайка и Клода Жиру, которому ассистировал Проворов, сократила отставание до минимума. Но в самом конце Никита Кучеров поразил пустые ворота -5:3.

Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков и довел серию без поражений до 21 матча. Это шестой в истории НХЛ результат, а лидером является Пит Питерс, на счету которого 27 таких игр.

Никита Кучеров, вернувшийся на лед после травмы, продлил свою результативную серию до 13 матчей и вышел на второе место в истории клуба. Нападающий "молний" набрал в матче два (1+1) очка. Таким образом, россиянин продлил результативную серию (11+12) до 13 матчей, побив свой прошлогодний рекорд. Рекорд "молний" принадлежит Стивену Стэмкосу - 18 матчей.

"Тампа-Бэй" обновила клубный рекорд по числу домашних побед подряд, доведя этот показатель до 11.

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