Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима. Снежный покров не сформировался окончательно, водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда, а погода в течение зимы была характерной для третьей декады марта, пояснил Вильфанд ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал о том, что прогноз на отопительный сезон 2019-2020 годов, выпущенный Гидрометцентром в конце сентября прошлого года, практически полностью оправдался. Прогнозировалась теплая зима, так и получилось. Однако февраль еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы. "Но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза - с октября по март - очень высокая", - заявил руководитель Гидрометцентра.