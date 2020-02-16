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16.02.2020 08:50
Рубрика: Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима. Снежный покров не сформировался окончательно, водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда, а погода в течение зимы была характерной для третьей декады марта, пояснил Вильфанд ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал о том, что прогноз на отопительный сезон 2019-2020 годов, выпущенный Гидрометцентром в конце сентября прошлого года, практически полностью оправдался. Прогнозировалась теплая зима, так и получилось. Однако февраль еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы. "Но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза - с октября по март - очень высокая", - заявил руководитель Гидрометцентра.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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