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16.02.2020 15:03
Рубрика: В мире

Вирусолог рассказал, кто больше подвержен риску заражения коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)
Коронавирусом COVID-19 легче других могут заразиться люди с сердечной недостаточностью, страдающие диабетом и заболеваниями почек, считает глава Японского института инфекционных заболеваний (National Institute of Infectious Diseases) Такадзи Вакита.

Как уточнил эксперт, в зоне риска также находятся пациенты, употребляющие иммунодепрессанты и противоопухолевые препараты, передает агентство Киодо.

На японской территории все больше людей заболевает коронавирусом. По всей видимости, ситуация выходит из-под контроля правительства. В настоящее время случаи инфицирования зарегистрированы в совершенно разных регионах страны, включая северное губернаторство Хоккайдо и самую южную префектуру Окинава. Только в столичном Токио 16 февраля были выявлены еще пять человек с опасной инфекцией, сообщает телерадиокомпания NHK. Еще один зараженный обнаружен в префектуре Айти на острове Хонсю.

Фото: AP Photo
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На фоне распространения коронавируса сразу на восемь пунктов просел уровень поддержки населением кабинета премьер-министра Синдзо Абэ. Последние подсчеты показывают, что рейтинг правительства составляет около 41 процента. Перед японскими властями стоит задача не допустить возникновения эпидемии в стране.

Отдельное беспокойство вызывает ситуация с круизным лайнером Diamond Princess, который стоит на карантине рядом с портовым городом Йокогама к югу от Токио. На его борту находятся больше трех тысяч человек. С каждым новым днем там появляются люди, чьи анализы на коронавирус COVID-19 дают положительные результаты.

Срок окончания карантина на судне намечен на 19 февраля, тем не менее обстановка не выглядит обнадеживающей. В настоящее время некоторые зарубежные страны, в том числе США и Канада, приступили к подготовке эвакуации с корабля своих граждан.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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