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Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667

Новости
    16.02.2020, 15:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован трейлер российской драмы Sheena667 - режиссерского дебюта в полном метре актера Григория Добрыгина ("Как я провел этим летом", "Черная Молния").

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер авантюрной комедии с Ксенией Собчак "Номер один"

Премьера картины состоялась на МКФ Роттердаме. На "Кинотавре" фильм получил приз за лучший дебют.

По сюжету Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский), которым немногим за тридцать, "любят друг друга, они мирно живут и работают в автосервисе на окраине Вышнего Волочка". Ровно до момента, как в их жизнь вторгается третий лишний - интернет. Познавая стыдные сетевые радости, Вадим впадает в разрушительную зависимость от вебкам-модели, в результате "виртуальная любовь ставит под угрозу вполне реальное семейное счастье".

В других ролях: Джордан Фрай ("Движение вверх"), Юрий Кузнецов ("Брат"), Надежда Маркина ("Бесы"), Наталья Ноздрина ("Доктор Тырса"), Павел Ворожцов ("Мертвое озеро"), Алексей Вертков ("Сын отца народов"), Стивен Томас Окснер ("Оптимисты").

В кино - с 26 марта.

Ролик (18+) можно найти в Сети.

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