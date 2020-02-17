Армия Сирии установила контроль над 28 населенными пунктами под Алеппо

Подразделения сирийской армии и отряды Сил национальной обороны установили в воскресенье контроль над 28 населенными пунктами к западу и северу от Алеппо. Бандформирования были вынуждены прекратить сопротивление и покинуть свои форпосты, отступив к турецкой границе.

Сирийское агентство SANA уточняет, что среди освобожденных поселков - Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан, ряд пригородов, которые находились под контролем террористов с 2012 года. Жители Алеппо и его окрестностей вышли на улицы, чтобы приветствовать этот новый успех правительственных сил, пишет ТАСС.

На минувшей неделе войскам САР удалось выбить бандформирования из предместья Хан-эль-Асаль и микрорайона Рашидин-4, откуда боевики постоянно обстреливали из минометов западные кварталы Алеппо. Кроме того, от террористов освобождена стратегическая автострада М-5, связывающая Алеппо с южными городами страны - Хамой, Хомсом и Дамаском.