ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Сейчас в этом перечне указано более 100 позиций. Если действия клиента банка не соответствуют хотя бы одной из них, банк может заблокировать счет, расторгнуть договор с клиентом или не проводить транзакцию, которую намеревался совершить клиент. При этом перечень критериев не обновлялся на протяжении последних восьми лет, поэтому регулятор совместно с Росфинмониторингом решил исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения подозрительных операций.

Что предлагается добавить? В частности, если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка - это уже должно насторожить банк. Такие действия могут считаться признаками сомнительной операции.

Центробанк также предлагает считать сомнительными случаи, когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу. Банк сможет отказаться проводить операцию, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание. Ранее Росфинмониторинг указывал на всплеск обналичивания с помощью нотариальных подписей, которые имеют статус исполнительных документов.

В перечень сомнительных могут попасть регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Но если поступления - это зарплата, пенсия, алименты, выплата возмещений по страховкам и другие юридически обоснованные действия, то такие переводы никто не имеет право заблокировать.

В списке сомнительных могут также оказаться дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов на счета разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также на счета физлиц, которые не являются родственниками.

Впервые в список сомнительных попали операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов. Имеются в виду цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале.