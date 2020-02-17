День рождения Ким Чен Ира северокорейцы встретили в масках

В минувшее воскресенье северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил 78-ю годовщину со дня рождения своего отца, бывшего руководителя страны Ким Чен Ира, которая отмечается в народной республике как национальный праздник - День сияющей звезды. Это стало первым появлением северокорейского лидера на публике за последние 22 дня. После посещения празднования китайского Нового года он исчез из поля зрения общественности на фоне глобальных опасений по поводу вспышки коронавируса.

Официальная газета Rodong Sinmun сообщает, что Ким "отдал дань уважения" своему отцу Ким Чен Иру в Кымсусанском дворце в Пхеньяне, где хранятся забальзамированные тела его отца и деда.

В государственных средствах массовой информации КНДР были размещены фотографии должностных лиц в масках, которые проводили экстренные встречи, и изображения работников, дезинфицирующих общественные места, в том числе больницы, школы, железнодорожные станции и парикмахерские. На митингах многие граждане КНДР также появились в защитных масках.

Коронавирус, возникший в Китае и приведший к гибели 1770 человек, сильно встревожил Северную Корею, побудив ее закрыть свои границы и приостановить все авиаперелеты и железнодорожные поездки в КНР, к своему гигантскому соседу и самому важному союзнику в регионе.

Как отмечает The StraitsTimes, Пхеньян ничего не объявил о случаях распространения вируса в Северной Корее, но прекратил поток иностранных туристов и продлил до 30 дней карантин для лиц, подозреваемых в переносе вируса, включая иностранцев.