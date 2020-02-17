Новости

Роухани прокомментировал предстоящие выборы президента в США 05:43
На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детских садов 05:39
На Камчатке заключенную осудили за донос об избиении 05:35
В Бурятии на ферме нашли три килограмма марихуаны 05:05
На Камчатке ракетные корабли уничтожили "противника" артогнем 05:00
В Китае число жертв коронавируса достигло 1770 04:57
Бывшие сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора 04:51
Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом приостановлено из-за метели 04:29
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни 04:27
Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков 04:21
Япония эвакуировала всех своих граждан из китайской провинции Хубэй 03:25
У 40 американцев с Diamond Princess выявили коронавирус 03:10
Граждан США эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess 02:57
Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции 02:30
Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией и Беларусью 02:27
Twitter Примеры назвал Смолова царем 01:45
Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом" 01:13
Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде 00:42
Армия Сирии установила контроль над 28 населенными пунктами под Алеппо 00:29
Смолов забил первый мяч за "Сельту", поразив ворота "Реала" 16.02.2020
Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом" 16.02.2020
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену 16.02.2020
Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории 16.02.2020
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса 16.02.2020
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа" 16.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
17.02.2020 04:57
Рубрика: В мире

В Китае число жертв коронавируса достигло 1770

На территории материкового Китая число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 достигло 70,5 тысячи человек. Состояние 10,6 тысячи пациентов медики оценивают, как тяжелое. Еще 1770 человек скончались. Днем ранее сообщалось о 68,5 тысячи зараженных и 1665 жертвах.

Фото: AP Photo
Врачи ВОЗ развеяли мифы и слухи о защите от коронавируса

Такую информацию распространил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, отмечая, что еще почти 11 тысяч человек излечились и выписаны из больниц, пишет РИА Новости. Приводятся отдельные данные по Гонконгу, где выявлены 57 заражений (один человек скончался, двое выздоровели), в Макао десять инфицированных (пять из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 20 человек (один скончался, двое выздоровели).

В воскресенье в восточной провинции Чжэцзян в производство было запущено первое лекарство, которое потенциально может оказаться эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Власти отмечают, что это первый в стране препарат, официально получивший одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении COVID-2019.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Армия Сирии установила контроль над 28 населенными пунктами под Алеппо
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Forbes назвал имя нового долларового миллиардера из России
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США