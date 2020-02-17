В Китае число жертв коронавируса достигло 1770

На территории материкового Китая число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 достигло 70,5 тысячи человек. Состояние 10,6 тысячи пациентов медики оценивают, как тяжелое. Еще 1770 человек скончались. Днем ранее сообщалось о 68,5 тысячи зараженных и 1665 жертвах.

Такую информацию распространил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, отмечая, что еще почти 11 тысяч человек излечились и выписаны из больниц, пишет РИА Новости. Приводятся отдельные данные по Гонконгу, где выявлены 57 заражений (один человек скончался, двое выздоровели), в Макао десять инфицированных (пять из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 20 человек (один скончался, двое выздоровели).

В воскресенье в восточной провинции Чжэцзян в производство было запущено первое лекарство, которое потенциально может оказаться эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Власти отмечают, что это первый в стране препарат, официально получивший одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении COVID-2019.