Эксклюзив: рассекречены фото первых прототипов Aurus

В распоряжении "РГ" оказались снимки самых ранних прототипов Aurus: внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.

Именно с этих макетов дизайнеры московского института ФГУП НАМИ начинали поиск индивидуального стиля автомобилей Aurus. Дизайну дали зеленый свет, после чего появились новые стилистические решения, а первые образцы вероятнее всего были отправлены на полигон НАМИ в качестве экспонатов и доноров для других проектов.

Оба автомобиля имеют общую стилистику с отсылкой на сталинский ЗИС-110. Именно советская машина послужила для дизайнеров НАМИ источником вдохновения при создании образа российских автомобилей представительского класса Aurus. В образе ЗИС-110 современные дизайнеры искали "национальную идентичность" русского автомобиля. Основные стилистические решения, которые роднят автомобили двух эпох - это хромированная решетка радиатора с вертикальными ламелями и рельефной верхней кромкой, а также массивные формы кузова.

Внедорожник Komendant и минивэн Arsenal изготовлены из обычной стали и пластмассы. Макеты построены на шасси Audi Q7, но в них отсутствуют салон и колёса. Дорогостоящая "обувка" пошла на другие прототипы. На платформе кроссовера Q7 на тот момент также базировались седан Senat S600 и лимузин Senat L700. Дело в том, что именно немецкая платформа "Е" была единственной подходящей под габариты автомобилей Aurus. Прототипы разработаны в 2015-2016 годах. Ходовые макеты с финальным вариантом дизайна были выпущены уже в 2017-2018 годах.

Отметим, Aurus Komendant и Aurus Arsenal пройдут сертификацию в конце 2020 года-начале 2021 года. Премьера Komendant должна состоятся в августе текущего года на Московском автосалоне. Внедорожник появится в продаже в 2022 году.

Более того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что на базе "Единой модульной платформы" также планируется создать укороченный среднеразмерный массовый кроссовер, который будет проще и дешевле Komendant.

Фото: Валерий Карташов

Напомним, Aurus начал разрабатывать ФГУП НАМИ в рамках проекта "ЕМП" в конце 2012 года. В результате создана унифицированная платформа и линейка премиальных автомобилей на её базе. В полном составе семейство будет включать: седан S600, лимузин L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолёт. Не исключено появление купе.

Все семейство автомобилей Aurus полноприводное, оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который агрегатируется электромотором и высоковольтной батареей. Мотор работает в связке с 9-ступенчатой российской автоматической трансмиссией KATE R932.

Пока Aurus собирают на мощностях ФГУП НАМИ в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers (индустриальный партнер НАМИ) в Елабуге, это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год.

Помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставлять и на экспорт. Минпромторг уже ведет переговоры с Tawazun (совладельцем ООО "Аурус") о сборке внедорожников в ОАЭ в 2021-2022 годах после сертификации и начала производства в РФ.