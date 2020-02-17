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17.02.2020 17:19
Рубрика: Спорт

ФК "Сочи" объявил о переходе Кокорина

Текст: Максим Домчев
Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе до конца сезона на правах аренды нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

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Ранее в понедельник владелец сочинского клуба Борис Ротенберг заявил, что совет директоров питерского клуба одобрил переход футболиста. И спустя совсем немного времени пресс-служба "Сочи" сообщила о том, что Кокорин продолжит карьеру в этом клубе до конца нынешнего сезона.

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Для Кокорина данный этап в карьере очень важен, поскольку из-за проблем с законом он пропустил довольно много времени и сейчас ему как никогда нужна игровая практика. Сочинцы же получат форварда высокого класса, который поможет команде решить проблему с сохранением места в РПЛ на следующий сезон.

Летом у Кокорина истекает контракт с "Зенитом" и стороны должны договориться о новом договоре. Пока, по данным СМИ, клуб и игрок ещё не достигли компромисса в финансовом вопросе.

В январе сочинский клуб уже объявлял об аренде футболиста, однако тогда Кокорин выразил свое несогласие с подобным продолжением карьеры. Но спустя почти месяц все вопросы были решены.

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