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17.02.2020 16:27
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина в "Сочи"

Текст: Максим Домчев

Совет директоров футбольного клуба "Зенит" одобрил переход нападающего клуба Александра Кокорина в "Сочи". Об этом сообщил владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг.

"Я встретился сегодня с генеральным директором "Зенита", мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров "Зенита" рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК "Сочи", - цитирует Ротенберга ТАСС.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Пока официального объявления о переходе не сделал ни один из клубов.

Ранее стало известно, что 17 февраля Ротенберг проведет переговоры с "Зенитом" об аренде Кокорина. После этого будет объявлено о том, что нападающий проведет остаток сезона в "Сочи" на правах аренды.

История с переходом Кокорина началась 21 января, когда сочинцы официально объявили о переходе игрока. Позже выяснилось, что футболист был против такого варианта продолжения карьеры и рассчитывал пробиться в состав "Зенита". После того, как Кокорин вернулся с первого сбора питерского клуба, стало известно, что на второй он отправится уже с "Зенитом-2".

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