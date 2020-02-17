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17.02.2020 19:18
Рубрика: Спорт

Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи"

Текст: Максим Домчев

Нападающий Александр Кокорин сделал дубль в дебютном матче за "Сочи" против "Динамо", в котором его новая команда одержала волевую победу - 3:1.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В понедельник "Зенит" и "Сочи" завершили переговоры о переходе на правах аренды нападающего Александра Кокорина. Клубы официально договорились о том, что нынешний сезон футболист завершит нынешний сезон в составе сочинцев.

И в этот же день нападающий "Зенита" уже принял участие в первом матче за новый клуб. Волею судьбы соперником "Сочи" стало московское "Динамо", в котором Кокорин начинал большой путь в футбол. В первом тайме встречи новоявленный сочинец наблюдал за происходящим на поле со скамейки запасных.

Фото: REUTERS
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Уже на пятой минуте встречи Себастиан Шиманьски вывел "Динамо" вперед. До перерыва счет так и не изменился. Во второй половине на поле вышел Кокорин, в итоге ставший главным героем встречи. На 51-й минуте встречи он после передачи Никиты Бурмистрова сравнял счет.

Вскоре Кристиан Нобоа вывел сочинцев вперед. Кокорин напомнил о себе в концовке встречи, когда с близкого расстояния во второй раз поразил ворота динамовцев - 3:1.

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