МИД назвал пережитками прошлого санкции ЕС против Беларуси

Глубоким разочарованием встречено в МИД Беларуси решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной астрономический год. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства РБ Анатолий Глаз.

"Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью", - констатировали с нескрываемым огорчением в МИД.

В этой связи дипломат напомнил, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. "Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам", - резонно добавил он.

Официальный Минск в очередной раз призывает европейских партнеров к отказу от санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и преодолению общих вызовов в регионе.

"Призываем ЕС к дальнейшему расширению политического диалога с Беларусью, в том числе, в контексте прагматичного регионального сотрудничества. Выражаем надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут подлинно недискриминационный характер", - резюмировал официальный представитель белорусского МИД, передает БЕЛТА.