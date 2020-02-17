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17.02.2020 13:40
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Текст: Елена Новоселова

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал женщин в незарегистрированных браках "слабым звеном" и извинился перед ними за слова протоиерея Димитрия Смирнова. Напомним, что на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO отец Дмитрий назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

Митрополит считает, что священник эпатирует народ "из благих побуждений", желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи.

Фото: iStock
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Владыка напомнил, что уважительное отношение к зарегистрированным в загсе парам зафиксировано в "Основах социальной концепции РПЦ".

А вот в так называемых гражданских браках "женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".

"Она вступает в такой союз в надежде на то, что мужчина в дальнейшем его зарегистрирует. А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет. Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху. Проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно", -цитирует владыку РИА Новости.

Общество Религия Общество Семья и дети

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