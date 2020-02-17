Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Замначальника ГУ МВД России по Москве - начальник столичной полиции генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об увольнении. Об этом стало известно в понедельник. По словам начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина, решение генерала связано с желанием уйти на пенсию.

В поданном рапорте говорится об увольнении по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. К слову, ему 56 лет, 24 апреля текущего года исполнится 57.

Руководить всей полицией Москвы Сергея Плахих назначили в декабре 2017 года. До этого более года (с октября 2016 года) он руководил главком МВД по Калужской области.

За время руководства московской полицией Сергея Плахих было несколько громких скандалов с участием столичных стражей правопорядка. Один из них связан с делом журналиста Ивана Голунова, которому оперативники антинаркотического отдела подбросили наркотики, а позже сами задержали. В настоящее время в отношении столичных полицейских расследуется уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ "превышение должностных полномочий", "фальсификация доказательств" и "незаконное хранение наркотических веществ".

Сергей Плахих - уроженец города Фрунзе (ныне Бишкек).

Службу в органах внутренних дел офицер начал там же - во Фрунзе - в МВД Киргизской ССР. В 1985 году его назначили оперуполномоченным отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района. С 1991 года по 1993 год Плахих работал на различных начальствующих должностях в МВД Киргизии. В 1993 году он переезжает в Россию - в Саратовскую область. В период с 1993 года по 1998 год работал оперуполномоченным линейного отдела внутренних дел на станции Волховстрой, затем оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Балаковского района УВД Саратовской области. В этом УВД он постепенно растет по карьерной лестнице, в итоге став начальником отделения уголовного розыска 2 отдела милиции УВД г. Балаково и Балаковского района УВД Саратовской области.

В 2000 году с отличием окончил Академию управления МВД России. В этом же году назначен на должность заместителя начальника ОВД города Железнодорожный Московской области - начальником криминальной милиции. С 2005 года по 2007 год возглавляет ОВД по району Новокосино Москвы. В 2007 году назначен первым заместителем УВД по Восточному административному округу Москвы - начальником криминальной милиции.

6 мая 2011 года после прохождения переаттестации Плахих назначен на должность начальника УВД по ВАО г. Москвы с присвоением звания "полковник полиции".

14 июня 2012 года присвоено специальное звание "генерал-майора полиции".

Награжден государственными и ведомственными наградами, а также именным оружием. Является почетным сотрудником Московского уголовного розыска.