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29.01.2020 15:01
Рубрика: Происшествия

Экс-полицейских по "делу Голунова" обвинят в хранении наркотиков

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России подтвердили, что бывшим полицейским, привлеченным к уголовной ответственности за незаконное возбуждение дела против журналиста Ивана Голунова, будут предъявлены обвинения не только в превышении должностных полномочий, но и в фальсификации доказательств, а также в незаконном хранении наркотических веществ.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Кроме того, в следственном ведомстве впервые официально назвали имена всех фигурантов этого громкого дела. Все они бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД России. В деле фигурируют бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец, а также ранее подчиненные ему оперативники Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В СК подчеркнули, что все пятеро подозреваемых задержаны и в ближайшее время им будут предъявлены обвинения. И вот тут не обошлось без сюрпризов. Ранее было известно о том, что всем фигурантам вменяют только превышение должностных полномочий.

Сегодня же выяснилось, что в фабуле обвинения появились еще две статьи Уголовного кодекса РФ, ранее не упоминавшиеся.

"В июне 2019 года, по данным следствия, сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом, они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических средств. При этом наркотические средства, подложенные потерпевшему, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились ими", - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что в ближайшее время следователи решат вопрос о мере пресечения для задержанных. Не исключено, что это будет заключение под стражу.

Напомним, дело в отношении бывших столичных полицейских ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. При этом следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию фигурантов следователи провели совместно с оперативниками главного управление собственной безопасности МВД России и УСБ столичной полиции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Журналист зарегистрированного в Латвии интернет-издания Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы - в районе Цветного бульвара. Почти сразу ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский райсуд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Но уже 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.

19 декабря 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что по факту незаконного задержания журналиста Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком этого дела, глава государства ответил, что "такой информации пока нет".

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет

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