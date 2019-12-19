Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела", - сообщил глава российского государства.

При этом он выступил против предложения журналиста провести "чистку" в правоохранительных органах. Президент напомнил, что такое в истории России уже было. "Лучше никаких "чисток" нам не проводить", - подчеркнул президент РФ и добавил, что совершенствовать работу правоохранительных органов нужно, в том числе усиливать контроль со стороны общественности.

Путин также отметил эффективную работу служб собственной безопасности в правоохранительных органах.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина