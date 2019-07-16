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16.07.2019 13:04
Рубрика: Происшествия

В полиции рассказали об увольнениях из-за дела Голунова

Текст: Иван Петров
Четверо полицейских из УВД по Западному административному округу по Москве были уволены по итогам служебной проверки, назначенной после необоснованного уголовного преследования журналиста Ивана Голунова.
Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Оперативники УВД по ЗАО 6 июня задержали Голунова, работающего в интернет-издании либеральной направленности, и якобы нашли у него запрещенные препараты. Позднее журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При этом полицейские распространили фотографии из наркопритона, выдавая их за снимки, сделанные в квартире Голунова.

Путин назвал историю с журналистом Голуновым произволом

"Служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО столичной полиции закончена. По ее итогам руководством принято решение об увольнении из органов внутренних дел всех четверых полицейских", - сообщили во вторник в пресс-службе главка МВД России по Москве.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил об увольнении трех сотрудников полиции. Отмечалось, что все они уволены по отрицательным мотивам. На время проведения служебной проверки от должности отстранен начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Вероятно, он является одним из четверых уволенных.

После задержания Никулинский райсуд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Это решение, как и само уголовное дело, вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня обвинения с журналиста были сняты, и он был освобожден. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей.

В Кремле ознакомились с расследованием Голунова

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал указ об увольнении начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина. Позднее глава государства во время "Прямой линии" заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Впоследствии материалы были переданы в Следственный комитет России.

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