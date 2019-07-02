Дело о наркотиках, по которому задержали Голунова, передано в СК

Резонансное дело о наркотиках, в рамках которого ранее был задержан, а после отпущен журналист Иван Голунов, будет расследоваться и далее - только не полицией, а Следственным комитетом России. Об этом стало известно во вторник. О передаче материалов следствия из органов МВД в СК России сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. По его словам, так называемое "дело Голунова" о наркотиках следователи СК будут расследовать в отношении неустановленных лиц.

"Изначально были возбуждены два уголовных дела - 7 июня в отношении Ивана Голунова, а 9 июня - в отношении Голунова и неустановленных лиц, - напомнил представитель надзорного ведомства. - Позднее уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал журналист Иван Голунов, прокуратура передала в центральный аппарат Следственного комитета".

При этом, Куренной уточнил, что два ранее возбужденных дела в настоящее время объединены в одно производство.

В Генпрокуратуре отметили, что несмотря на то, что уголовное преследование Ивана Голунова со стороны МВД ранее было прекращено, расследование уголовного дела в отношении неустановленного круга лиц продолжится.

Напомним, журналиста Ивана Голунова в начале июня задержали оперативники столичного УВД по ЗАО. Как утверждали полицейские, корреспондента взяли с мефедроном, более того наркотики якобы нашли и у него дома. Но впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью его участия в преступлении". Об этом сообщил лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Чуть позднее из-за этого дела постов лишились глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

В столичной полиции признали, что оперативники УВД по ЗАО допустили ряд нарушений в ходе оперативно-разыскных мероприятий по этому делу.

Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по "делу Голунова".