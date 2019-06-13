Путин уволил генералов полиции в связи с делом Голунова

Своих должностей лишились генерал-майор полиции, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, а также генерал-майор полиции, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Андрей Пучков. Именно его управление возбудило уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что будет ходатайствовать об увольнении генералов перед президентом.

Напомним, уголовное дело в отношении журналиста Голунова было прекращено полицией из-за недоказанности его участия в совершении преступления.