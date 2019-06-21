В полиции признали нарушения по делу Голунова

В столичной полиции признали, что оперативники УВД по ЗАО столицы допустили ряд нарушений в ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу, фигурантом которого оказался журналист Иван Голунов.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД по Москве, в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по статьям 30 "приготовление к совершению преступления" и 228.1 Уголовного кодекса РФ (о приобретении, хранении или сбыте наркотиков), по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, подразделениями собственной безопасности столичного главка МВД выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО по г. Москве.

Отмечается, что в связи с выявленными нарушениями было принято решение о направлении указанного уголовного дела в прокуратуру Москвы. Надзорному ведомству предстоит решить вопрос о передаче дела для дальнейшего производства в Следственный комитет РФ.

Напомним, журналиста Ивана Голунова в начале июня задержали оперативники столичного УВД по ЗАО. Как утверждала полиция, его взяли с мефедроном, более того наркотики якобы нашли и у него дома. Но впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью его участия в преступлении". Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Чуть позднее из-за этого дела постов лишились глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.