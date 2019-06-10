Адвокаты: Экспертиза не обнаружила следов наркотиков у Голунова

Экспертиза не обнаружила следов наркотиков на ладонях и ногтях журналиста Ивана Голунова, заявил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвокатов журналиста. Однако источники этой информации не были названы. Чиков также опубликовал в соцсетях копию экспертного заключения. О происхождении документа также не сообщается.

В свою очередь, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил РИА Новости, что исследование пока продолжается, но подтвердил, что на сегодняшний момент наркотики у журналиста не обнаружены.

Официальной информации о результатах экспертизы ни от столичного главка МВД РФ, который по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под контроль расследование этого дела, ни от Генпрокуратуры, осуществляющей надзор за расследованием, пока не поступало.

Как ранее сообщала "Российская газета", Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 грамма, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 грамма.

По мнению адвокатов журналиста, наркотические вещества ему подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват. Журналист также пожаловался на жесткое задержание со стороны оперативников и нанесенных ему ударах, однако медицинское обследование не зафиксировало у него травм. Как заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" один из оперативников, Голунов находился в разработке еще с марта. По его словам, оперативники знали лишь только его имя и мобильный телефон. Тем не менее, как заявил оперативник, "данное лицо осуществляло сбыт наркотических средств синтетического происхождения" на территории Москвы и в частности в ночных клубах Западного округа.