Путин выступил против смягчения антинаркотической статьи

Вопрос о либерализации антинаркотической статьи стал обсуждаться после того, как полиция 6 июня задержала корреспондента онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова. При досмотре и обыске в квартире Голунова якобы были изъяты наркотики. 11 июня журналист был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью. МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, его задержавших. Последовал ряд увольнений.

Путина спросили, не пришло ли время внести изменения в ту часть УК, где говорится об ответственности за хранение наркотиков.

- Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, - подчеркнул Владимир Путин, - потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика.

Он уверен, что если человек хранит запрещенные вещества, перевозит их распространяет даже небольшие объемы и дозы, то должен нести за это ответственность.

- Никакой либерализации здесь быть не может, - резюмировал глава государства.

При этом президент признал, что в России выносится много обвинительных приговоров в данной сфере, и от всего количества тюремного "населения" 26% - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров.

Более эффективно, решая проблемы в данной сфере, идти иным путем, считает президент. Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов.

- Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули, - сказал Путин, имея в виду Голунова.

В связи с этим президент предложил создать специальное подразделение в системе собственной безопасности МВД РФ для контроля за деятельностью в сфере борьбы с наркопреступностью.

- Я поговорю еще с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться, - сказал Путин.

Он также выразил надежду на то, что в отношении всех виновных по делу журналиста будут проведены необходимые следственные действия.

- Кстати говоря, и генералы были за это уволены. Надеюсь будут проведены следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию, - отметил глава государства.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"