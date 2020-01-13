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Рубрика: Происшествия

Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

Текст: Иван Петров
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Следственный комитет России прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Бывшим стражам правопорядка по вмененному составу преступления грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В суде стало известно о засекречивании "дела Голунова"

Сам журналист написал в своем профиле в Facebook, что дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. При этом официальное письмо о возбуждении дела, по его словам, датировано 18 декабря - днем ранее пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, на которой главе государства задали вопрос о затягивании расследования в отношении бывших полицейских.

Ранее сообщалось, что все уволенные за "дело Голунова" полицейские не смогли восстановиться на службе через суд.

Журналист интернет-издания Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы - в районе Цветного бульвара. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский райсуд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

После этого были уволены со службы начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров и еще четверо сотрудников УВД по ЗАО.

19 декабря 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что по факту незаконного задержания Голунова Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком этого дела, глава государства ответил, что "такой информации пока нет".

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