Мосгорсуд не восстановил на службе полицейского, уволенного после дела Голунова

Бывшие полицейские антинаркотического отдела столичной полиции Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, подали иски к московскому главку МВД России и к УВД по Западному округу столицы, требуя восстановить их на службе. Все трое были уволены из "органов" после снятия подозрений в хранении и распространении наркотиков с журналиста.

"Суд отказал в удовлетворении заявленных требований", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

В среду суд рассматривал иск по поводу полковника Щирова. Аналогичный иск в отношении Феофанова ранее не был удовлетворен Мосгорсудом. Иск о восстановлении на службе подавал и сержант Максим Уметбаев. Решение по нему еще не принято.

Все судебные заседания проходили в закрытом режиме - из-за документов, содержащих государственную тайну.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня текущего года в центре столицы. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест. Но уже 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили. Уголовное преследование, как пояснили в МВД, отменили "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

После этого были уволены со службы начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров и еще четверо сотрудников УВД по ЗАО.

Материалы проверки в отношении полицейских, а также материалы уголовного дела, по которому обвинялся Голунов, в настоящее время переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.