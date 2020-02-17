Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android

Компания HMD Global готовилась представить на международной выставке Mobile World Congress 2020 множество новых продуктов под брендом Nokia. Но из-за вспышки коронавируса сделать этого не получилось.

Теперь же в Сеть начинают попадать утечки о несостоявшихся анонсах. Например, на сайте китайского регулятора TENAA "засветилась" модель с номером TA-1212 со следующими характеристикам:

- 2,4-дюймый ЖК-экран с разрешением 240 х 320;

- процессор с частотой 360 МГц;

- 8 Мб оперативной памяти;

- аккумулятор емкостью 1200 мАч.

Скорее всего, это будет очередная "неубиваемая" звонилка от именитого производителя.

Кроме того, ранее сообщалось, что на мероприятии покажут флагман Nokia 10 и, что самое интересное, первый кнопочный телефон на Android.

Идея создания аппарата, который сможет соединить в себе доступность и простоту "кнопочников" с огромной библиотекой приложений операционки от Google, витала в воздухе уже давно.

Ожидается, что теперь презентация HMD Global состоится как отдельное мероприятие, точные даты и место проведения при этом не называются.